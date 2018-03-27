Австралия выдворит российских дипломатов-шпионов в ответ на отравление Скрипаля
Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.
В документе отмечается, что двух российских дипломатов, идентифицированных как не заявленных сотрудников разведки, будет выдворено из страны в течение семи дней.
Австралийское правительство считает, что такие действия отражают шокирующий характер применения химического оружия в Европе впервые со времен Второй мировой войны с использованием очень летального вещества в населенном районе, что ставит под угрозу множество жизней других людей.
"Такую атаку не должна терпеть ни одна суверенная нация. Мы решительно поддерживаем призыв к России относительно того, чтобы она раскрыла всю полноту своей программы по разработке химического оружия согласно международного права", - подчеркнули в заявлении.
Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле. Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН.