Арьев рассказал, каких российских дипломатов высылает Украина

27 марта, 2018, 22:53

Украина вышлет 13 российских дипломатов достаточно высокого уровня - первого, второго секретаря посольства

Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ, народный депутат от фракции БПП Владимир Арьев, информирует 112.ua.

Арьев отметил, что во время принятия решения о высылке российских дипломатов на Украину со стороны партнеров не чинилось никакого давления.

"Мы должны были сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ за российскую агрессию против Украины. Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря (посольства, - ред.) , то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов", - сказал вице-президент ПАСЕ.

На вопрос о том, имеет ли Россия право прислать вместо высланных дипломатов замену или именно на эти 13 человек идет сокращение дипмиссии, Арьев отметил:

"В данном случае они имеют право присылать кого-то на замену. Украинская сторона, конечно, будет рассматривать, но наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла РФ, находится на низком уровне", - добавил он.