Арьев рассказал, каких российских дипломатов высылает Украина
Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ, народный депутат от фракции БПП Владимир Арьев, информирует 112.ua.
Арьев отметил, что во время принятия решения о высылке российских дипломатов на Украину со стороны партнеров не чинилось никакого давления.
"Мы должны были сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ за российскую агрессию против Украины. Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря (посольства, - ред.) , то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов", - сказал вице-президент ПАСЕ.
На вопрос о том, имеет ли Россия право прислать вместо высланных дипломатов замену или именно на эти 13 человек идет сокращение дипмиссии, Арьев отметил:
"В данном случае они имеют право присылать кого-то на замену. Украинская сторона, конечно, будет рассматривать, но наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла РФ, находится на низком уровне", - добавил он.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже в тот же день Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций .
- В НАТО заявили о высылке 7 российских дипломатов, Ирландия вышлет трех, Молдова одного российского дипломата.
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