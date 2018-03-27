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41 ребенок стал жертвой пожара в Кемерово, - родственники погибших

По данным семей погибших, в результате пожара в российском торговом центре "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок

Об этом свидетельствуют списки погибших, созданные их родственниками, сообщает российский "Интерфакс".

В документах были указаны фамилии 64 погибших, среди которых 41 человек - несовершеннолетние. Смерть 64 человек подтвердили и члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг.

"Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные - дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела прямо в коробках", - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге в городе.

  • 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинотеатров. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
  • Число погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
  • В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором зафиксирован момент возгорания.
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