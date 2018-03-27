41 ребенок стал жертвой пожара в Кемерово, - родственники погибших

27 марта, 2018, 11:13

По данным семей погибших, в результате пожара в российском торговом центре "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок

Об этом свидетельствуют списки погибших, созданные их родственниками, сообщает российский "Интерфакс".

В документах были указаны фамилии 64 погибших, среди которых 41 человек - несовершеннолетние. Смерть 64 человек подтвердили и члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала кемеровский морг.

"Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные - дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела прямо в коробках", - сказал один из членов инициативной группы, выступая на митинге в городе.