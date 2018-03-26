Израильского премьера Нетаньяху допрашивают по делу о коррупции
Об этом сообщает Daily Mail.
Двух доверенных лиц премьера арестовали по подозрению в содействии распределению в пользу компании сотен миллионов долларов за представление Нетаньягу и его семьи в выгодном свете на популярном новостном сайте Walla.
Утром 25 марта у резиденции Нетаньяху видели полицию. Это уже второй случай, когда полиция допрашивает премьера. Израильский телеканал Channel 2 сообщает, что жену и сына премьера допрашивают, но в другом месте.
Нетаньяху также подозревают в получении щедрых подарков от друзей-миллиардеров и обещаниях помочь крупной израильской газете в борьбе против конкурента в обмен на выгодное освещение деятельности главы правительства.
Сам Нетаньяху неоднократно отрицал любые правонарушения и отвергал обвинения, называя их охотой на ведьм, организованной враждебными СМИ.
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