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Израильского премьера Нетаньяху допрашивают по делу о коррупции

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допрашивают в рамках расследования коррупционных взаимоотношений приближенных к нему лиц из руководства крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек"

Об этом сообщает Daily Mail.

Двух доверенных лиц премьера арестовали по подозрению в содействии распределению в пользу компании сотен миллионов долларов за представление Нетаньягу и его семьи в выгодном свете на популярном новостном сайте Walla.

Утром 25 марта у резиденции Нетаньяху видели полицию. Это уже второй случай, когда полиция допрашивает премьера. Израильский телеканал Channel 2 сообщает, что жену и сына премьера допрашивают, но в другом месте.

Нетаньяху также подозревают в получении щедрых подарков от друзей-миллиардеров и обещаниях помочь крупной израильской газете в борьбе против конкурента в обмен на выгодное освещение деятельности главы правительства.

Сам Нетаньяху неоднократно отрицал любые правонарушения и отвергал обвинения, называя их охотой на ведьм, организованной враждебными СМИ.

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