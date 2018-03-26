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Из Йемена по Саудовской Аравии выпустили 7 баллистических ракет, погиб египтянин

Йеменские повстанцы-хуситы выпустили по Саудовской Аравии 7 баллистических ракет, в результате чего в столице страны Эр-Рияде погиб человек

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Все ракеты были перехвачены и уничтожены военно-воздушными силами Саудовской Аравии, однако обломки одной из ракет упали на территории жилого квартала в Эр-Рияде, смертельно травмировав мужчину и ранив еще двух человек. Погибший и пострадавшие являются гражданами Египта.

Повстанцы-хуситы в прошлом году уже выпустили в направлении Саудовской Аравии десятки баллистических ракет. Эр-Рияд утверждает, что все они были перехвачены. Вследствие запуска одной из таких ракет в начале ноября 2017 года военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая проводит военную операцию в Йемене против хуситов, на несколько недель заблокировали все порты и аэропорты в Йемене, прекратив таким образом поставки гуманитарной помощи.

Военный конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Саудовская Аравия со своими союзниками принимает в нем активное участие на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади, в то время как Иран поддерживает повстанцев-хуситов.

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