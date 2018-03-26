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Инициативная группа "Первого декабря" призывает не "промайданить" Украину

Инициативная группа "Первого декабря" обратилась к украинскому обществу с оговоркой относительно призывов к насильственному свержению власти и слепому бунтованию

Об этом говорится в обращении Инициативной группы "Первого декабря".

"На наших глазах происходит очередная национальная драма, которая, казалось бы, уже никогда не должна повториться", — бьют тревогу авторы обращения.

Речь идет о неспособности украинского общества воплотить в жизнь позитивные достижения своих победоносных восстаний: Революции на граните, Оранжевой революции и Революции достоинства.

"Майданы реализовали право народа не допустить преступных сценариев, но из-за майданов не можно стабильно управлять государством!",— говорится в обращении.

По мнению подписантов, народ, который знает цену собственной государственности, должен так организовать жизнь в обществе, чтобы майданы стали ненужными и были заменены хорошо организованными референдумами.

Члены Инициативной группы подчеркивают: освященое жертвой Небесной сотни название "Майдан" девальвируется из-за злоупотребления ею на обозначение любых разрушительных и хулиганских действий или именных политических акций.

Одними из важнейших причин проблемы, по мнению авторов, является отсутствие или неразвитость самоуправления, невозможность людей решать свои проблемы в обычном законном порядке. В условиях экономической нестабильности и общественной дезорганизации и депрессии только взрывной бунт кажется выходом из безысходности. Ненавистники Украины на этом и паразитируют.

"Хранить государство и способствовать его развитию — наша главная цель. Не допустить стихийной или инспирированной гипер-анархии — наше с вами гражданское задание", — убеждена Инициативная группа.

Группа обращает внимание на ответственность низовых структур гражданского самоуправления и их руководителей перед обществом, что их выбрали.

Особенно — "низовых народных вожаков, которым, прежде чем объявлять "поход на Киев", стоило бы научиться грамотной государственной работы и умения обустраивать жизнь в своем малом окружении".

Авторы обращения подчеркивают: их позиция — это не упадничество и тотальное разочарование. Однако, по их мнению, положительные тенденции могут упасть, если их не освещать и не пропагандировать и если верх возьмут руинницкие инстинкты, умело манипулированные недругами Украины.

"Искренность намерений многих протестующих не является гарантией правильности их действий", — предостерегают члены Инициативной группы, и этим объясняется их главный призыв: "не “промайданим” Украину!".

Полный текст обращения "Не “промайданить” Украину!" можно прочитать на официальном сайте Инициативной группы "Первого декабря".

Группа "Первого декабря" была создана в двадцатую годовщину референдума и имеет целью распространять нравственные ценности и способствовать установлению в стране новых правил.

Сегодня к группе относятся: Вячеслав Брюховецкий, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Владимир Панченко, Всеволод Речицкий, Вадим Скуратовский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

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