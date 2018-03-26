Возвращение оккупированных территорий возможно через миротворческую миссию, - Аваков
Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба.
26 марта министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер-министр Владимир Гройсман посетили Международный центр подготовки Национальной гвардии в селе Старое Киевской области.
"Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы. Именно здесь находится центр подготовки таких бойцов. А после завершения конфликта, они будут работать на безопасность украинцев", - заявил Аваков.
Министр добавил, что на этом полигоне также может проходить тренировка всех сил и подразделений МВД, в том числе и международных.
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- Финляндия и Швеция заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.
- Немецкие миротворцы в будущем могут присоединиться к миссии на Донбассе, если соответствующее решение будет принято на уровне Совета безопасности ООН.
- МИД Украины объяснил, почему Беларусь не может участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе.
- Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер накануне заявил, что Россия может активизировать переговоры относительно Донбасса "после перевыборов Путина".
- Тем временем аналитик Европейского совета обнародовал 5 главных требований для успешной миссии ООН на Донбассе.
- Впоследствии вице-презент Европейской Комиссии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, если это поможет в реализации Минских соглашений и урегулировании конфликта.
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