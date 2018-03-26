Возвращение оккупированных территорий возможно через миротворческую миссию, - Аваков

26 марта, 2018, 17:17

В МВД уверены, что вопрос оккупированных территорий можно будет решить через правоохранительную миротворческую миссию

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба.

26 марта министр внутренних дел Арсен Аваков и премьер-министр Владимир Гройсман посетили Международный центр подготовки Национальной гвардии в селе Старое Киевской области.

"Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только через правоохранительную миротворческую миссию, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы. Именно здесь находится центр подготовки таких бойцов. А после завершения конфликта, они будут работать на безопасность украинцев", - заявил Аваков.

Министр добавил, что на этом полигоне также может проходить тренировка всех сил и подразделений МВД, в том числе и международных.

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