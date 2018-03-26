Во Франции политик радовался смерти полицейского, спасшего заложников из супермаркета. Его арестовали
Об этом сообщает издание AFP.
Он прокомментировал смерть полковника Арно Бельтрама, которому удалось договориться с террористом об обмене себя на заложников, которых нападавший держал в супермаркете города Треб. В результате полученных ранений Бельтрам погиб.
"Каждый раз, когда застрелят полицейского, я думаю о своем друге Реми Фрейссе. И на этот раз это был полковник, прекрасно! Более того, это означает, что на одного избирателя Макрона стало меньше", - подчеркнул Пуссье.
Издание поясняет, что упомянутый политиком Фрейссе был активистом по защите окружающей среды, который умер в результате взрыва гранаты, брошенной правоохранителями во время акции протеста 2014 года.
Отмечается, что Пуссье сейчас находится под стражей, он может провести за решеткой 7 лет и заплатить за свои слова 100 тысяч евро штрафа.
Напомним, во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете и присягнул на верность "ИГ".
СМИ сообщали, что террорист потребовал освобождения главного обвиняемого в терактах 13 ноября в Париже Салаха Абдеслама.
Впоследствии стало известно, что полиция застрелила террориста. В результате захвата заложников на юге Франции погибли три человека, 16 - получили ранения.
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