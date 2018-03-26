Во Франции политик радовался смерти полицейского, спасшего заложников из супермаркета. Его арестовали

26 марта, 2018, 09:22

Во Франции арестовали левого политика Стефана Пуссье из-за сообщения в Twitter, в котором тот радовался гибели полицейского, обменявшего себя на заложников в супермаркете 23 марта

Об этом сообщает издание AFP.

Он прокомментировал смерть полковника Арно Бельтрама, которому удалось договориться с террористом об обмене себя на заложников, которых нападавший держал в супермаркете города Треб. В результате полученных ранений Бельтрам погиб.

"Каждый раз, когда застрелят полицейского, я думаю о своем друге Реми Фрейссе. И на этот раз это был полковник, прекрасно! Более того, это означает, что на одного избирателя Макрона стало меньше", - подчеркнул Пуссье.

Издание поясняет, что упомянутый политиком Фрейссе был активистом по защите окружающей среды, который умер в результате взрыва гранаты, брошенной правоохранителями во время акции протеста 2014 года.

Отмечается, что Пуссье сейчас находится под стражей, он может провести за решеткой 7 лет и заплатить за свои слова 100 тысяч евро штрафа.

Напомним, во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете и присягнул на верность "ИГ".

СМИ сообщали, что террорист потребовал освобождения главного обвиняемого в терактах 13 ноября в Париже Салаха Абдеслама.

Впоследствии стало известно, что полиция застрелила террориста. В результате захвата заложников на юге Франции погибли три человека, 16 - получили ранения.