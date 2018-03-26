В Испании задержали главаря хакеров, которые украли более 1 млрд евро
Об этом сообщает пресс-служба Европола.
В организации подчеркнули, что спецоперация проводилась с участием испанской полиции при поддержке Европола, ФБР, румынских, белорусских и тайваньских правоохранителей и частных компаний по кибербезопасности.
Кибергруппировка с 2013 года взламывала банковские системы, системы электронных платежей и других финансовых учреждений, используя разработанные ими вредоносные программы, известные как Carbanak и Cobalt. Хакеры атаковали банки в более чем в 40 странах и нанесли ущерб в более чем 1 млрд евро.
Мишенью грабителей были компьютеры сотрудников банков и других финучреждений. Они заражали системы банка и серверы вирусами, что открывало им доступ для удаленного управления банкоматами и платежными переводами.
В Европоле не указывают ни имени задержанного, ни его гражданство.
- Ранее в киберполиции Украины сообщили о разоблачении хакера из российской группировки Cobalt.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-