В Испании задержали главаря хакеров, которые украли более 1 млрд евро

26 марта, 2018, 20:47

В испанском городе Аликанте задержали главаря преступной кибергруппировки, которая подозревается в хакерских атаках против сотни финансовых учреждений по всему миру

Об этом сообщает пресс-служба Европола.

В организации подчеркнули, что спецоперация проводилась с участием испанской полиции при поддержке Европола, ФБР, румынских, белорусских и тайваньских правоохранителей и частных компаний по кибербезопасности.

Кибергруппировка с 2013 года взламывала банковские системы, системы электронных платежей и других финансовых учреждений, используя разработанные ими вредоносные программы, известные как Carbanak и Cobalt. Хакеры атаковали банки в более чем в 40 странах и нанесли ущерб в более чем 1 млрд евро.

Мишенью грабителей были компьютеры сотрудников банков и других финучреждений. Они заражали системы банка и серверы вирусами, что открывало им доступ для удаленного управления банкоматами и платежными переводами.

В Европоле не указывают ни имени задержанного, ни его гражданство.