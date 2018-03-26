 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Сумах горело 9-этажное общежитие, 17 человек оказались в дымовой ловушке

В Сумах горело 9-этажное общежитие Сумского государственного университета

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Сумской области.

На момент прибытия пожарных из окон 5-го этажа выходил густой дым. Спасатели попали в задымленное помещение и установили, что в одной из комнат на 5-м этаже горит мебель. Кроме того, существовала угроза распространения огня на коридор и другие комнаты. Во время проведения разведки на 6, 7, 8 и 9 этажах спасатели обнаружили 17 человек.

Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Силами звена газодымозащитной службы удалось вывести их из опасной зоны на улицу.

Всего к тушению привлекалось 20 человек и 5 единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается.

  • 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
  • Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2018 понедельник

больше новостей

26 марта, 2018 понедельник

25 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать