В Сумах горело 9-этажное общежитие, 17 человек оказались в дымовой ловушке
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Сумской области.
На момент прибытия пожарных из окон 5-го этажа выходил густой дым. Спасатели попали в задымленное помещение и установили, что в одной из комнат на 5-м этаже горит мебель. Кроме того, существовала угроза распространения огня на коридор и другие комнаты. Во время проведения разведки на 6, 7, 8 и 9 этажах спасатели обнаружили 17 человек.
Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Силами звена газодымозащитной службы удалось вывести их из опасной зоны на улицу.
Всего к тушению привлекалось 20 человек и 5 единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается.
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