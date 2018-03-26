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В столице неизвестный с ножом обокрал кредит-кафе

Мужчина с ножом ограбил кредит-кафе в районе Петровки на сумму 3 тысячи гривен

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Около 15.00 неизвестный мужчина 30-и лет зашел в кредит-кафе "Деньги всем" по адресу ул. Бандеры, 16 и под угрозой ножа забрал из кассы более 3 тысяч гривен. Мужчина действовал самостоятельно. После преступления он скрылся в неизвестном направлении.

Сообщается, что работница кафе получила испуг.

На место выехала следственно-оперативная группа.

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