В столице неизвестный с ножом обокрал кредит-кафе
26 марта, 2018, 16:17
Мужчина с ножом ограбил кредит-кафе в районе Петровки на сумму 3 тысячи гривен
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Около 15.00 неизвестный мужчина 30-и лет зашел в кредит-кафе "Деньги всем" по адресу ул. Бандеры, 16 и под угрозой ножа забрал из кассы более 3 тысяч гривен. Мужчина действовал самостоятельно. После преступления он скрылся в неизвестном направлении.
Сообщается, что работница кафе получила испуг.
На место выехала следственно-оперативная группа.
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