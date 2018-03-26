В Польше поймали российского шпиона
26 марта, 2018, 18:00
Польская власть задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России
Об этом сообщил пресс-секретарь координатора по делам спецслужб Станислав Жарин, передает "Радио Польша".
Подозреваемый передавал Кремлю информацию о важных для Польши газовых контрактах и решении по проекту газопровода Nord Stream II. Он находился в контакте с офицерами российской разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве России в Варшаве.
Мужчину задержали 23 марта. Суд принял решение о его аресте на 3 месяца. За шпионаж ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
Задержание проводили в координации со спецслужбами других стран-членов Евросоюза.
- Напомним, Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
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