В Польше поймали российского шпиона

26 марта, 2018, 18:00

Польская власть задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России

Об этом сообщил пресс-секретарь координатора по делам спецслужб Станислав Жарин, передает "Радио Польша".

Подозреваемый передавал Кремлю информацию о важных для Польши газовых контрактах и решении по проекту газопровода Nord Stream II. Он находился в контакте с офицерами российской разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве России в Варшаве.

Мужчину задержали 23 марта. Суд принял решение о его аресте на 3 месяца. За шпионаж ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Задержание проводили в координации со спецслужбами других стран-членов Евросоюза.