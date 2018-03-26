В МИД Польши заявили, что Украина занимается "героизацией преступников"

26 марта, 2018, 11:00

В МИД Польши считают, что Украина занимается героизацией людей, которых поляки считают преступниками

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, передает "Европейская правда".

Чиновник вспомнил историю, когда польская медсестра порвала документы украинки, увидев прописку на ул. Бандеры. Дипломат намекнул, что косвенно в этом виновата политика украинской власти.

"Это досадный случай, однако я хотел бы заступиться – мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, его родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата – мало кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения".

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В то же время Цихоцкий отметил, что Польша не претендует решать, "чьими именами будут названы улицы украинских городов".