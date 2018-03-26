В МИД Польши заявили, что Украина занимается "героизацией преступников"
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, передает "Европейская правда".
Чиновник вспомнил историю, когда польская медсестра порвала документы украинки, увидев прописку на ул. Бандеры. Дипломат намекнул, что косвенно в этом виновата политика украинской власти.
"Это досадный случай, однако я хотел бы заступиться – мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, его родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата – мало кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения".
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В то же время Цихоцкий отметил, что Польша не претендует решать, "чьими именами будут названы улицы украинских городов".
- Напомним, Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.
- Президент Петр Порошенко подчеркнул, что закон об Институте национальной памяти не соответствует принципам стратегического партнерства с Украиной.
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности открытия уголовных производств против лиц, которые отрицают эти преступления.
- Ранее МИД Украины заявило, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
- Закон также запрещает вспоминать причастность поляков к Холокосту, в частности, предусматривает уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти". Израиль готовит ответ на скандальный польский закон.
- Президент Европейского совета Дональд Туск назвал "непристойной клеветой" закон об Институте национальной памяти, принятый Сеймом и Сенатом Польши.
- США призывают Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти.
- 5 февраля перед посольством Польши в Киеве состоялся протест против скандального закона об Институте национальной памяти.
- Верховная Рада приняла постановление в отношении польского "антибандеровского" закона. Украинские нардепы подчеркнули, что закон подвергает опасности почти миллион украинских трудовых мигрантов в Польше, а также историко-культурные памятники.
- Президент Польши Анджей Дуда подписал и передал в Конституционный суд закон об Институте национальной памяти.
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