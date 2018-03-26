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В Москве скончался основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди

В Москве на автобусной остановке скончался 62-летний основатель крупнейшей российской финансовой пирамиды МММ

Об этом сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на помощника Мавроди Александра Власова.

"Подтверждаю Факт смерти. У него были хронические заболевания", - сказал Власов.

По данным российских СМИ, Мавроди умер в Боткинской больнице, куда его отвезли с троллейбусной остановки на ул. Поликарпова вблизи Савеловского вокзала. Мавроди стало плохо, и прохожий вызвал ему "скорую". По предварительным данным, Мавроди умер от сердечного приступа.

Предприятие МММ было основано 1989 году для торговли импортной техникой, однако как финансовая пирамида заработало уже после развала СССР. По разным данным, деятельность пирамиды нанесла вреда от 10 до 15 млн человек.

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