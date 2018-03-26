В Китае строят похожий на пчелу самолет, который сможет летать в космос

26 марта, 2018, 10:30

Ученые Китайского научно-исследовательского института создают самолет изменяемой конфигурации, вдохновившись строением тела пчелы

Об этом сообщает Синьхуа.

Разработчики самолета намерены за счет изменяемой конфигурации снизить сопротивление в полете и таким образом повысить топливную эффективность. По словам конструктора Ху Готун, аэрокосмический летательный аппарат, который будет вылетать за пределы атмосферы, во время обратного вхождения в атмосферу будет временно переходить в режим инерционного полета.

"Мы черпали вдохновение в строении брюшка пчел, которое позволяет им свободно изгибаться и контролировать направление полета", - рассказал Ху Готунь.

Взяв за основу гибкое строение пчелиного брюшка, конструкторы разработали носовой обтекатель, который меняется на различных стадиях полета. Во время испытаний они обнаружили, что изменяемый носовой обтекатель позволяет снизить аэродинамическое сопротивление на 20%.

"Снижение аэродинамического сопротивления позволяет повысить эффективность использования топлива, что, в свою очередь, имеет большое значение для коммерческого аэрокосмического рынка", - отметил Ху Готуна.