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В Киеве вооруженные преступники второй раз за день ограбили кредит-кафе

В Соломенском районе Киева произошел дерзкий разбой в заведении "Швидко гроши" по ул. Ползунова,15А

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Неизвестный мужчина под угрозой пистолета отобрал у кассира 20 тыс. грн. и скрылся с места преступления. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники которой выясняют обстоятельства преступления.

Кассир успела нажать тревожную кнопку, но вор скрылся до прибытия группы быстрого реагирования частной охранной компании. В результате нападения никто не пострадал. Полиция разыскивает мужчину 25-27 лет, худощавого телосложения, высокого роста.

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