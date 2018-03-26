В Киеве вооруженные преступники второй раз за день ограбили кредит-кафе
26 марта, 2018, 19:13
В Соломенском районе Киева произошел дерзкий разбой в заведении "Швидко гроши" по ул. Ползунова,15А
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Неизвестный мужчина под угрозой пистолета отобрал у кассира 20 тыс. грн. и скрылся с места преступления. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники которой выясняют обстоятельства преступления.
Кассир успела нажать тревожную кнопку, но вор скрылся до прибытия группы быстрого реагирования частной охранной компании. В результате нападения никто не пострадал. Полиция разыскивает мужчину 25-27 лет, худощавого телосложения, высокого роста.
- Напомним, что 26 марта в Киеве мужчина с ножом ограбил кредит-кафе в районе Петровки на сумму 3 тысячи гривен.
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