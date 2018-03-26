В Киеве разоблачили хакера международной группировки Cobalt

26 марта, 2018, 16:51

Киберполиция разоблачила украинского хакера, который работал на международную группировку Cobalt

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Сотрудники киберполиции установили причастность 30-летнего жителя Киева к разработке вирусов, кибершпионажу и продаже персональных данных граждан со всего мира. Известно, что хакер также сбывал разнообразное вредоносное программное обеспечение, а его вирусы использовались для получения удаленного доступа к компьютерам жертв и последующего полного контроля над ними.

Сообщается, что мужчина входил в международную хакерскую группировку Cobalt, которая причастна к массовым атакам на различные мировые банки. Правоохранители уже установили всех участников этой группировки и обнаружили, что они сейчас находятся на территории Российской Федерации.

В группировке киевлянин работал с 2016 года. В его обязанности входила разработка и поддержка надлежащей работы эксплойтов, использовавших уязвимости в наиболее распространенных среди пользователей программных продуктах.

После получения доступа к компьютеру, злоумышленник получал персональную информацию и банковские реквизиты всех клиентов банка или отеля, компьютер которых был поражен. Полученную информацию хакер продавал. Установлено, что однажды ему удалось продать около 140 тысяч реквизитов банковских карт. Тогда злоумышленник получил почти 1,5 миллиона долларов "гонорара".