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В Харькове из-за возгорания электросети горел торговый центр

В харьковском торговом центре "Дом торговли центральный" из-за возгорания электросети вспыхнул пожар, раненых и погибших нет

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На место отправили 4 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, автолестницу и специальный спасательный автомобиль.

Разведка пожара установила, что в данном торговом заведении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 кв.м., а также электрощитовая в подвале на площади 3 кв.м. Горение полимерных материалов выделяло большое количество опасного дыма.

По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электрической сети.

Администрация ТЦ смогла эвакуировать большинство посетителей и сотрудников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые все же остались на верхних этажах здания. Из-за дыма люди потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались.

 

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