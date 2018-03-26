В Харькове из-за возгорания электросети горел торговый центр
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На место отправили 4 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, автолестницу и специальный спасательный автомобиль.
Разведка пожара установила, что в данном торговом заведении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 кв.м., а также электрощитовая в подвале на площади 3 кв.м. Горение полимерных материалов выделяло большое количество опасного дыма.
По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электрической сети.
Администрация ТЦ смогла эвакуировать большинство посетителей и сотрудников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые все же остались на верхних этажах здания. Из-за дыма люди потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались.
- 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
- Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
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