В Каталонии массовые протесты против задержания Пучдемона: ранены 100 человек
Об этом сообщает пресс-центр каталонской медицинской службы в своем аккаунте в Twitter.
Отмечается, что по состоянию на час ночи медики оказали помощь сотне граждан, в том числе большинство из них получили ушибы.
"92 человека пострадали в Барселоне, все травмы второстепенного характера (из них 23 - сотрудники правоохранительных органов), 7 человек пострадали в Льейде и 1 - Таррагоне", - подытожили в ведомстве.
Actualització долина дадес 01h: el #SEM ha realitzat en total 100 atencions sanitàries per les mobilitzacions d'avui, principalment per contusions: 92 a Barcelona, totes de caràcter lleu (23 d'ells Mossos d'Esquadra) i 1 menys de greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus— SEM. Generalitat (@semgencat) 25 марта 2018 г.
Как сообщалось, Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона, на следующий день после его приезда в Хельсинки.
В тот же день полиция Финляндии подтвердила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию Пучдемона, сообщила об этом в прокуратуру и обменивается информацией с испанскими властями.
25 марта немецкая полиция задержала Пучдемона после пересечения им границы с Данией.
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