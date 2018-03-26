В Каталонии массовые протесты против задержания Пучдемона: ранены 100 человек

26 марта, 2018, 07:59

В Каталонии произошли столкновения во время акций протеста против задержания бывшего премьера региона Карлеса Пучдемона

Об этом сообщает пресс-центр каталонской медицинской службы в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что по состоянию на час ночи медики оказали помощь сотне граждан, в том числе большинство из них получили ушибы.

"92 человека пострадали в Барселоне, все травмы второстепенного характера (из них 23 - сотрудники правоохранительных органов), 7 человек пострадали в Льейде и 1 - Таррагоне", - подытожили в ведомстве.

Actualització долина дадес 01h: el #SEM ha realitzat en total 100 atencions sanitàries per les mobilitzacions d'avui, principalment per contusions: 92 a Barcelona, totes de caràcter lleu (23 d'ells Mossos d'Esquadra) i 1 menys de greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus — SEM. Generalitat (@semgencat) 25 марта 2018 г.

Как сообщалось, Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона, на следующий день после его приезда в Хельсинки.

В тот же день полиция Финляндии подтвердила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию Пучдемона, сообщила об этом в прокуратуру и обменивается информацией с испанскими властями.

25 марта немецкая полиция задержала Пучдемона после пересечения им границы с Данией.