В Британии открыли первый памятник Дэвиду Боуи
26 марта, 2018, 15:23
Первый мемориал британцу Дэвиду Боуи презентовали в городе Эйлсбери, где певец впервые представил свое альтер-эго Зигги Стардаста
Об этом сообщает The Variety.
Памятник под названием "Земной посланник" изображает легендарного певца во всех его амлуа. Над мемориалом пристроили динамики, которые каждый час будут играть разную песню Боуи.
Деньги на памятник собрал фанат исполнителя и музыкальный проумер Дэвид Стопс с помощью площадки Kickstarter.
Кроме статуи, Стопс также предложил изменить название города из Эйлсбери на Эйлсбоуи, однако городская власть вряд ли поддержит эту идею.
"Мне кажется это было бы логично", - пояснил фанат.
Город Эйлсбери находится в 40 милях от Лондона. Именно там певец впервые выступал в роли Зигги Стардаст и дебютировал два своих альбома.
This is the moment when Howard Jones unveiled #BowieStatue! Thank you so much to all of you who have donated! @sculptschool pic.twitter.com/ILQChUMsAm— Campaign (@BowieStatue) 25 марта 2018 г.
- Легендарный британский певец Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года в возрасте 69 лет после борьбы с раком.
- Часть его праха развеяли на фестивале Burning Man в Неваде.
- За последнюю платувку "Blackstar" Боуи посмертно получил 4 премий "Грэмми" и 2 награды Brit Awards-2017.
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