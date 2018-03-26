Украинские борцы "засветились" на дружеском фото с россиянами на турнире в Болгарии

26 марта, 2018, 12:44

Борцы сборной Украины охотно фотографируются с представителями команды России на турнире в Болгарии

Совместный снимок сборных Украины и России по вольной и греко-римской борьбе с развевающимися национальными флагами опубликовал российский тренер Таймураз Тигиев в facebook.

"Прямо сейчас мы находимся на международном турнире по вольной борьбе "Дан Колов и Никола Петров" в Болгарии, где выступает наша сборная. Не могу не поделиться фотографией, где наши борцы во главе с Дзамболат Ильичом Тедеевым вместе с борцами из Украины еще раз показали, что спорт вне политики", - подписал фото Тигиев.

Ранее Министерство спорта запретило всем без исключения представителям сборной Украины участвовать в соревнованиях на территории России.

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев выразил категорическое несогласие с таким решением.

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