Украинец нокаутировал соперника в бою за титул чемпиона мира по MMA

26 марта, 2018, 10:33

Украинец Сергей Спивак отстоял титул чемпиона мира по смешанным единоборствам WWFC в супертяжелом весе

Об этом сообщает Лига World Warriors Fighting Championship в facebook.

В Киеве Спивак в бою против хорвата Иво Кука выиграл техническим нокаутом в первом раунде. Для 23-летнего украинского бойца эта победа стала восьмой в профессиональной карьере. Все поединки наш боец завершил досрочно, семь из них - в стартовом раунде.

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В декабре 2017 года титул чемпионки мира WWFC отстояла украинка Светлана Гоцик.

Обладателем чемпионского титула WWFC также является еще один представитель Украины - Сергей Гузев.

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