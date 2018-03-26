Украинец нокаутировал соперника в бою за титул чемпиона мира по MMA
26 марта, 2018, 10:33
Украинец Сергей Спивак отстоял титул чемпиона мира по смешанным единоборствам WWFC в супертяжелом весе
Об этом сообщает Лига World Warriors Fighting Championship в facebook.
В Киеве Спивак в бою против хорвата Иво Кука выиграл техническим нокаутом в первом раунде. Для 23-летнего украинского бойца эта победа стала восьмой в профессиональной карьере. Все поединки наш боец завершил досрочно, семь из них - в стартовом раунде.
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- В декабре 2017 года титул чемпионки мира WWFC отстояла украинка Светлана Гоцик.
- Обладателем чемпионского титула WWFC также является еще один представитель Украины - Сергей Гузев.
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