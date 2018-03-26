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Украинец нокаутировал соперника в бою за титул чемпиона мира по MMA

Украинец Сергей Спивак отстоял титул чемпиона мира по смешанным единоборствам WWFC в супертяжелом весе

Об этом сообщает Лига World Warriors Fighting Championship в facebook.

В Киеве Спивак в бою против хорвата Иво Кука выиграл техническим нокаутом в первом раунде. Для 23-летнего украинского бойца эта победа стала восьмой в профессиональной карьере. Все поединки наш боец завершил досрочно, семь из них - в стартовом раунде.

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