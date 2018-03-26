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Ученые изобрели зубную наклейку, которая поможет следить за количеством калорий, сахара и алкоголя

Миниатюрный сенсор, который будет располагаться на зубе, позволит хранить информацию о том, сколько калорий, соли, сахара и алкоголя употребляет человек

Этот проект представила исследовательская группа из Отдела биомедицинской инженерии Университета Тафтса, пишет Techxplore.

Размер такого рода зубного датчика составляет всего 2 на 2 миллиметра. Он работает без каких-либо проводов, состоит из трех слоев и анализирует химический состав продуктов, которые попадают в организм человека.

Также прибор включает в себя элементы из золота, которые помогают лучше собирать и передавать информацию на устройство - смартфон или компьютер.

Сенсор состоит из трех слоев: центральный работает как губка и абсорбирует анализируемое вещество; два верхних слоя представляют собой квадратные рамки из золотой проволоки, принимают и передают радиосигналы.

Изменение солевого состава, содержания сахара или этанола меняет проводимость центрального слоя и, соответственно, частоту и длину излучаемой устройством волны; по этих изменениях алгоритм на мобильном устройстве определяет, какие вещества вошли в контакт с сенсором.

"Умная" наклейка на зуб - не первое устройство, призванное отслеживать поступление в организм питательных веществ. Например, в 2014 году разработчики планировали построить похожий процесс с помощью акустических датчиков и алгоритма, который по звуку жевания распознает тип и количество пищи.

Такого рода девайс должен был быть в форме наушника. Как отмечают новые разработчики, их "умная" наклейка гораздо более компактная и функциональная.

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