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Ученые впервые восстановили зрение пациентам с помощью стволовых клеток

Врачи из глазной клиники Мурфилдс в Лондоне с помощью революционной методики смогли восстановить зрение двум пожилым пациентам

Как пишет Science Alert, ученые надеются, что эта форма терапии теперь появится в Британии в течение пяти лет. Методика и результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Зрение удалось восстановить двум пожилым пациентам с макулярной дегенерацией и нарушением сетчатки, которое часто проявляется после 60-ти лет и примерно в половине случаев приводит к неполной слепоте; чаще всего, она вызывает размытость и отдельные слепые пятна.

Новый способ лечения болезни был разработан учеными из Университетского колледжа Лондона с помощью сотрудников Национального института исследований в области здравоохранения.

Ученые также описали процесс лечения: одиночные эмбрионические стволовые клетки выращиваются на участке ткани в 6 миллиметров, содержащей 100 тысяч пигментных клеток сетчатки.

Затем этот участок помещают в тонкую трубку, которая вводится через небольшой разрез в глаза. Участок помещается позади сетчатки, где стволовые клетки со временем заменяют клетки, поврежденные болезнью. Процедура проводится всего за 45 минут под местной анестезией.

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"За несколько месяцев до операции мое зрение было действительно ужасным, я не мог ничего видеть правым глазом. То, что они сделали - это прекрасно, и мне повезло, что мне вернули зрение", - сказал журналистам один из участников эксперимента, 86-летний Дуглас Уотерс. На сайте больницы исследователи сообщили, что оба пациента теперь могут читать до 60 - 80 слов в минуту.

12-месячное следующее клиническое наблюдение за Уотерсом и еще одним пациентом показало, что оба участники эксперимента продемонстрировали значительные улучшения. В то же время, трансплантированные клетки не были идеальной заменой, врачи фиксировали небольшие признаки отторжения. Однако, оба пациента "остаются относительно здоровыми".

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