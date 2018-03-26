Ученые сделали робо-рыбу, которая поможет изучать глубоководных животных

26 марта, 2018, 14:59

Исследователи из Лаборатории вычислительной техники и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института разработали рыбу-робота под названием SoFi

Как пишет Mashable, она может самостоятельно плавать и реалистична в своих движениях, чтобы не беспокоить других морских животных. Ее основной задачей станет наблюдение за жизнью глубоководных животных, до которых ученым трудно добраться самостоятельно.

SoFi может плавать, обрабатывая электрические сигналы, которые подает ей ученый, фотографировать и снимать видео на глубине более 15 метров; один файл она может снять и отправить в течение 40 минут.

Функциональные результаты были получены на испытательных погружениях, проведенных в Фиджи, и были описаны в журнале Science Robotics.

В том же научном издании можно прочитать о подробностях управления рыбой. Ученый-водолаз контролирует ее с помощью водонепроницаемого контроллера, позволяя двигаться по прямой, поворачивать или перемещаться вверх и вниз.

В отличие от других автономных подводных аппаратов, SoFi не привязана к лодке или не оборудована громоздким пропеллером.

Вместо этого спина робота выполнена из силиконового каучука и гибкого пластика - это чехол, под которым скрывается электронная начинка. Кроме того, в корпусе робота установлена камера, что позволяет ему вести высококачественную съемку даже на большой глубине. Аппарат питается от литиевого полимерного аккумулятора, который устанавливают на обычных смартфонах.

"Мы очень рады возможности использовать систему, которая позволит приближаться к морской жизни на такое расстояние, на которое не может приблизиться человек", - отметил автор статьи и один из разработчиков робота Роберт Кацманн.

Ученые намерены и дальше улучшать SoFi - в первую очередь, это касается скорости работы системы насосов и дизайна тела устройства.

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