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Twitter будет блокировать рекламу криптовалют

Twitter начнет блокировать рекламу криптовалют, начиная от 27 марта

Об этом компания сообщила в комментарии агентству Reuters.

Запрет будет охватывать рекламу ICO (первичного размещения монет), обмена криптовалют и криптокошельков, заявили в Twitter.

Отметим, что Facebook запретил рекламу криптовалют в январе. Google намерена принять такие же меры в июне.

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