Twitter будет блокировать рекламу криптовалют
26 марта, 2018, 23:14
Twitter начнет блокировать рекламу криптовалют, начиная от 27 марта
Об этом компания сообщила в комментарии агентству Reuters.
Запрет будет охватывать рекламу ICO (первичного размещения монет), обмена криптовалют и криптокошельков, заявили в Twitter.
Отметим, что Facebook запретил рекламу криптовалют в январе. Google намерена принять такие же меры в июне.
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