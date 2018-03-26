Twitter будет блокировать рекламу криптовалют

26 марта, 2018, 23:14

Twitter начнет блокировать рекламу криптовалют, начиная от 27 марта

Об этом компания сообщила в комментарии агентству Reuters.

Запрет будет охватывать рекламу ICO (первичного размещения монет), обмена криптовалют и криптокошельков, заявили в Twitter.

Отметим, что Facebook запретил рекламу криптовалют в январе. Google намерена принять такие же меры в июне.

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