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Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня

Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня с 00:01 пятницы, 30 марта 2018 года

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, признавая положительное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режима прекращения огня 2 марта 2018 года, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая пасхальные праздники, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня с 30 марта 2018 года 00:01 по киевскому времени", - говорится в заявлении.

Согласно договоренностям, предусмотрено применение дисциплинарных мер в случае нарушений режима прекращения огня, согласован отказ от наступательных и разведывательных операций, неприменения огня, в частности, строго запрещено ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи, а также нацеливание на объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

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