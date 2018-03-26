Синоптик рассказала, в каких областях снова похолодает на этой неделе

26 марта, 2018, 10:19

В течение недели в Украине ожидается постепенное потепление, впрочем 28 марта некоторые области снова накроет кратковременное похолодание

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в течение недели погода будет переменчивой, ожидается увеличение облачности, влажности и, соответственно, осадков в виде дождя.

Сегодня и ближайшей ночью осадки охватят южные и центральные регионы, а затем будут перемещаться на северо-восток. Завтра небольшие дожди пройдут на западе и севере.

Ночью тем временем станет теплее, в пределах -3 +3 градусов, а завтра воздух прогреется до +3 +8 градусов, на юге и западе будет даже немного теплее.

В северных областях, в частности в Киеве, в среду ожидается кратковременное похолодание, а ближе к выходным в Украине должен усилиться ветер.

В столице завтра будет увеличение облачности и небольшой дождь, 28 марта немного похолодает, но потом снова температура воздуха будет повышаться и к концу недели будет ощутимое тепло.