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СБУ перехватила переговоры представителей российских спецслужб и боевиков на Донбассе

Служба безопасности Украины перехватила переговоры представителей спецслужб РФ со своими подчиненными в оккупационных войсках России на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Таким образом, украинская сторона получила в свое распоряжение очередные доказательства присутствия в составе террористических группировок "ДНР/ЛНР" российских военных.

На аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы - срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназовцам, которые воюют на территории ОРДЛО. Затем российским военным было необходимо получить документы прикрытия - паспорта "ДНР/ЛНР".

 

 

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