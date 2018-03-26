СБУ перехватила переговоры представителей российских спецслужб и боевиков на Донбассе

26 марта, 2018, 17:53

Служба безопасности Украины перехватила переговоры представителей спецслужб РФ со своими подчиненными в оккупационных войсках России на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Таким образом, украинская сторона получила в свое распоряжение очередные доказательства присутствия в составе террористических группировок "ДНР/ЛНР" российских военных.

На аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы - срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназовцам, которые воюют на территории ОРДЛО. Затем российским военным было необходимо получить документы прикрытия - паспорта "ДНР/ЛНР".