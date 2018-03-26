СБУ ликвидировала схему нелегального ввоза Porsche в Украину

26 марта, 2018, 19:27

Правоохранители ликвидировали преступную схему ввоза на территорию Украины элитных автомобилей с иностранной регистрацией вне таможенного контроля

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Сотрудники Прокуратуры АР Крым и Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ ликвидировали преступный механизм ввоза на территорию Украины элитных автомобилей с иностранной регистрацией вне таможенного контроля.

Следователи обнаружили, что гражданин Украины покупал в ОАЭ автомобили, преимущественно марки Porsche Cayenne и отправлял в Украину. После прибытия данных автомобилей в Одесскую таможню, получатель груза (брокерская компания), отказывалась от их получения в пользу вышеуказанного гражданина Украины, однако, в документах отмечала его уже жителем Приднестровья.

После этого, через одного из частных нотариусов г. Киев данный житель Приднестровья оформлял доверенности на ряд лиц, которых уполномочивал перевезти вышеуказанные автомобили на территорию Приднестровья.

В дальнейшем, при содействии сотрудников Одесской таможни ДФС автомобили беспрепятственно выезжали из Украины в Приднестровье и через короткое время снова въезжали в Украину, однако уже в таможенном режиме временного ввоза не резидентом, что давало автомобилям возможность легально находиться на территории Украины до 1 года.

На завершающем этапе преступной схемы, автомобили перевозились в специально обустроенное помещение в Киеве для их дальнейшей разборки на запчасти, после чего их незаконно реализовывали.

Такой механизм позволял организаторам схемы ввозить автомобили в Украину, при этом, используя "прикрытие" их действий работниками таможни, не платить обязательные таможенные платежи, налоги и сборы.

Прокурорами и оперативниками проведено 11 санкционированных обысков, по результатам которых изъято 3 автомобиля Porsche Cayenne, 14 двигателей и большое количество запчастей к автомобилям данной марки, а также документы, которые подтверждают вышеуказанные обстоятельства.