Россия избегает ответственности за обмен пленными на Донбассе, - эксперт

26 марта, 2018, 18:38

Российская Федерация в обмене пленными пытается сделать вид, что она ни к чему не причастна

Об этом рассказала заместитель главы Центра гражданских свобод Александра Романцова, информирует UATV.

“И, соответственно, она не дает указаний боевикам. С другой стороны, складывается впечатление, что РФ не имеет полного представления о том, какое количество людей находится в ОРДЛО, именно в незаконных местах содержания”, – говорит правозащитница.

Кроме того, по ее словам, для России это – рычаг, чтобы выбить себе политическую амнистию без расследований.

“Согласно международному праву, амнистия – любая – не дается на военные преступления, на тяжкие преступления. Она применяется только после расследования. А в России хотят абсолютно политическую амнистию, и вот ее они пытаются выдавить с помощью таких заложников. И, к сожалению, даже если бы они всех отпустили, в любой момент могут набрать еще”, – убеждена Романцова.