Россия избегает ответственности за обмен пленными на Донбассе, - эксперт
Об этом рассказала заместитель главы Центра гражданских свобод Александра Романцова, информирует UATV.
“И, соответственно, она не дает указаний боевикам. С другой стороны, складывается впечатление, что РФ не имеет полного представления о том, какое количество людей находится в ОРДЛО, именно в незаконных местах содержания”, – говорит правозащитница.
Кроме того, по ее словам, для России это – рычаг, чтобы выбить себе политическую амнистию без расследований.
“Согласно международному праву, амнистия – любая – не дается на военные преступления, на тяжкие преступления. Она применяется только после расследования. А в России хотят абсолютно политическую амнистию, и вот ее они пытаются выдавить с помощью таких заложников. И, к сожалению, даже если бы они всех отпустили, в любой момент могут набрать еще”, – убеждена Романцова.
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинцы.
- Освобожденным из плена выплатят по 100 тыс. грн, но списки перед этим согласуют с СБУ.
- 2 марта из российского плена освободили украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.
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