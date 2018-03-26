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"Укроборонпром" завершил делать танки "Оплот" для Таиланда

Контракт на поставку боевых танков "Оплот-Т" в Королевство Таиланд успешно завершен

Об этом сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, информирует пресс-служба "Укроборонпрома".

По словам гендиректора, последняя партия боевых машин успешно прошла испытание в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлено в страны дислокации.

"Контракт выполнялся несмотря на нечестную конкуренцию и военную агрессию России", - подчеркнул Букин.

По его словам, реализация "тайского контракта" дала возможность Украине получить валютные поступления в бюджет и загрузить производственные мощности предприятий концерна.

"С завершением экспортного контракта с Таиландом концерн настраивается на производство танков для ВСУ. "Оплот", принят на вооружение еще в 2009 году, нуждается в обновлении некоторых комплектующих. Мы готовы интегрировать в "Оплот" для украинской армии, технологии, проработанные с учетом боевого опыта. Речь идет о передовом цифровом оснащении, в частности прицельном комплексе и системе управления огнем", - отметил Букин.

Он сообщил, что эти работы предполагают и значительную модернизацию Т-64, которые эксплуатируются в украинской армии для унификации с "Оплотами".

Контракт объемом более $240 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков "Оплот" заключен в 2011 году. В апреле 2012 года ГП "Завод им. Малышева" приступил к реализации контракта.

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