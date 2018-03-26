"Укроборонпром" уволил директора харьковского завода, который погорел на взятке и растрате
26 марта, 2018, 13:59
Директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" Федора Петрова, задержанного за попытку подкупить работника военной прокуратуры, уволили за несоблюдение условий контракта
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".
"Укроборонпром" в начале 2017 года обратился в Военную прокуратуру с сообщением о выявленных нарушениях финансово-хозяйственной деятельности на предприятии, которое ранее возглавлял Федор Петров. В правоохранительные органы передали материалы по поводу безосновательного перечисления денежных средств на счета третьих лиц и неправомерного использования средств предприятия.
На основе переданной госконцерном информации Военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство и с целью возврата безосновательно перечисленных денежных средств подала иск в хозяйственный суд, представляя интересы концерна.
- Напомним, ранее сообщалось, что 25 марта директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром" на Николаевщине при попытке дать $60 тыс. взятки прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона.
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