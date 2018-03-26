"Опора" проверила работу депутатов Львовского горсовета: самая маленькая фракция оказалась самой эффективной

26 марта, 2018, 14:22

Общественная сеть "Опора" провела мониторинг деятельности депутатов Львовского городского совета

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Результаты оказались парадоксальными. Самая маленькая фракция Львовского горсовета, которая насчитывает лишь четыре депутата - "Украинская Галицкая партия" - работает наиболе эффективно.

"Этот показатель, который определила "Опора", он больше основывается на количественных показателях, на статистических данных, и действительно, наверное, показывает дисциплинированность депутатов в отношении исполнения своих депутатских полномочий. И здесь мы благодарны за такое признание", - отметил глава фракции "Украинская Галицкая партия" во Львовском горсовете Тарас Чолий.

Во время мониторинга эксперты "Опоры" исследовали деятельность всех семи партий, представленных во львовской ратуши. Эффективность работы депутатов оценивали, исходя из требований украинского законодательства и практик

независимого управления.



"Когда депутат имел возможно не всегда идеальные показатели, но он мог сказать, показать хороший показатель - и по посещаемости, и по инструментам сессионной работы, приема граждан, по отчету, можно было утверждать, что такой депутат будет иметь значительно более высокую комплексную оценку, чем те депутаты, которые могут иметь 100%-ную посещаемость, скажем, и хороший прием граждан, но при этом он (депутат) почему-то забывает отчитываться", - пояснил аналитик общественной сети "Опора" Тарас Радь.

А еще эксперты провели опрос общественного мнения. И здесь пальма первенства тоже - у "Украинской Галицкой партии". Депутаты этой фракции результатам опроса не удивляются, ведь, говорят, именно с общиной работают

больше всего.

"Мы, как маленькая фракция, не имеем возможности влиять непосредственно в Раде на решение вопросов, но мы пытаемся достучаться до людей, чтобы было общественное мнение, чтобы мы имели поддержку общины. Благодаря этому, при поддержке общины, мы добиваемся успехов", - отметил депутат "Украинской Галицкой партии" во Львовском городском совете Мирослав Данилкив.

Провели эксперты и личный мониторинг депутатской деятельности. Из всех шестидесяти четырех избранников Львовского городского совета – самые высокие по рейтингу эффективности - Мирослав Данилкив и Юлия Гвоздович, которые являются депутатами фракции "Украинская Галицкая партия".

"За последние 25 лет власть не достаточно сильно получала доверие от жителей. И это прежде всего для меня, мой личный такой вызов – вернуть немножечко хотя бы доверия к власти молодых политиков, которые пришли что-то менять", - отметила депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович.

Результаты мониторинга, проведенного общественной сетью "Опора", показали определенный феномен украинской политической жизни - самая маленькая партия работает лучше, чем давно раскрученные политические бренды. А в "Украинской Галицкой партии" уверяют - их представители во всех других органах местного самоуправления работают так же ответственно.