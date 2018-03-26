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Путин готов отдать Донбасс под контроль временной международной администрации, - Time


фото: REUTERS
По данным источников среди МИД России, президент Владимир Путин готов решить вопрос по Донбассу

Об этом говорится в статье издания Time.

Говоря о дальнейших планах российского президента после "переизбрания", журналисты отмечают, что Путин не мечтает о новой мировой войне, а хочет улучшения отношений с Западом.

Отмечается, что он мечтает о новой Ялтинской конференции - такой, которая состоялась в Крыму в 1944 году и объединила Сталина, Рузвельта и Черчилля. Тогда лидеры стран, победивших во Второй мировой войне, разделили мир на зоны влияния.

"Путин хочет новые зоны влияния и новые четкие правила игры. Он хочет, чтобы Запад признал, что территория, которая когда-то принадлежала СССР (возможно, включая соседние страны), должна быть областями влияния России. Он хочет получить гарантии и надлежащее уважение", - говорится в статье.

Журналисты Time считают, что российский лидер хочет выглядеть как миротворец, для чего ему придется смотреть за пределы проблемы с Сирией.

Это связано с тем, что никто в Кремле не считает, что США согласятся провести крупномасштабную конференцию по урегулированию ситуации в Сирии и будут готовы согласиться на условия Путина. Несмотря на это, российская администрация готова поставить другие задачи для себя в этом вопросе.

"В течение следующего срока Путин готов решить проблему Донбасса... Источники в МИД России рассказали Time, что Путин готов отдать Восточную Украину под контроль временной международной администрации, как это было в Боснии и Герцеговине или Косово", - пишет издание.

При этом журналисты считают, что российский президент не готов идти на уступки по крымскому вопросу и возвращать полуостров Украине.

 

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