Процесс квалификационного оценивания судей — профанация. ОСД не будет принимать участия в их легитимизации, - Жернаков

26 марта, 2018, 17:00

26 марта Общественный совет добропорядочности провел брифинг, где объявил о выходе из процесса квалификационного оценивания судей. Причина - пренебрежение Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) требованиями общественности относительно очищения судебной власти

В рамках процесса очистки судебной ветви власти, ОСД предоставляла в ВККС свои экспертные комментарии относительно того или иного судьи. Участники брифинга отметили, что сначала ВККСУ пренебрегало выводами общественности, а потом вообще перестало брать их во внимание. Следовательно, процесс приобрел признаки бутафорного, по мнению ГРД.

Михаил Жернаков, член ОСД: "Своими действиями ВККС фактически нивелировала всю судебную реформу. Участие Общественного совета добропорядочности в квалификационном оценивании судей предусмотрено Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей". И несмотря на выводы ГРД, посты за собой сохранили или даже были назначены судьями Верховного Суда кандидаты, которые запятнали себя, принимая неправосудные решения в отношении активистов Майдана, получая неправомерную выгоду или участвуя в коррупционных схемах.

Сейчас "планка" снижена еще больше — ВККС внесла изменения в свои внутренние документы, в результате чего сможет игнорировать выводы ОСД, и будут амнистированы судьи Майдана.

Сама процедура напоминает конвейер, который не дает возможности нормально проанализировать добродетель. За несколько месяцев планируют переаттестовать около 5 600 судей. В пятницу начались собеседования с некоторыми кандидатами и длились не более 6 минут. Это профанация. ОСД не хочет участвовать в легитимизации этого процесса и таких судей".

По словам участников брифинга, деятельность Высшей квалификационной комиссии судей может поставить под удар и антикоррупционную реформу. Ведь законопроект “О Высшем антикоррупционный суд”, который уже прошел первое чтение в Верховной Раде, предусматривает, что именно комиссия как орган судейского самоуправления определяет кандидатуры на должности судей ВАС.

За несколько часов свой брифинг провела и ВККС. Руководством комиссии было озвучено удивление выходом общественности из процесса. Также прозвучало заявление о том, что ВККС и в дальнейшем планирует обращаться к ОСД за экспертными выводами относительно того или иного судьи.