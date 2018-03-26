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Председатель харьковского завода "Укроборонпрома" предлагал 60 тыс. грн взятки военному прокурору

Правоохранители в воскресенье задержали на Николаевщине директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования "Укроборонпром" за попытку подкупить сотрудника военной прокуратуры

Об этом сообщает пресс-центр военной прокуратуры Южного региона Украины.

Выяснилось, что руководитель госпредприятия, который тогда работал генеральным директором ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара", предлагал 60 тысяч грн взятки прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона.

Эти деньги прокурор должен был получить за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты денежных средств.

"Непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки директора, который, видимо, привычным для него способом захотел "решить вопрос", был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины", - отметили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по факту дачи взятки должностным лицом.

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