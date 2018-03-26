Пожар в Кемерово: погибли 48 человек, еще 27 пропали без вести
26 марта, 2018, 07:19
Количество жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово достигло 48 человек
Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.
"На месте пожара в районе кинотеатра обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - отметили в ведомстве.
Сейчас спасатели разыскивают еще 16 человек, которые могут находиться в кинозалах торгово-развлекательного центра. Последние с четвертого этажа просели на третий.
Также отмечается, что по меньшей мере 47 человек получили ранения и повреждения, еще 27 человек считаются пропавшими без вести.
- Напомним, 25 марта стало известно, что ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
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