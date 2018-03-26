Пожар в Кемерово: погибли 48 человек, еще 27 пропали без вести

26 марта, 2018, 07:19

Количество жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово достигло 48 человек

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"На месте пожара в районе кинотеатра обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - отметили в ведомстве.

Сейчас спасатели разыскивают еще 16 человек, которые могут находиться в кинозалах торгово-развлекательного центра. Последние с четвертого этажа просели на третий.

Также отмечается, что по меньшей мере 47 человек получили ранения и повреждения, еще 27 человек считаются пропавшими без вести.