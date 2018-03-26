Полиция не считает, что Волошин наложил на себя руки под давлением
Об этом заявил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз, передает Еспресо.TV.
По словам Мороза, в рамках досудебного расследования следствие допросило главу Николаевской ОГА Алексея Савченко и его заместителя, проверяя версию о самоубийстве Волошина из-за давления в аэропорту.
"Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения. Никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала" не было", – заявил начальник управления Нацполиции.
Мороз объяснил, что не видит оснований считать, что Волошин наложил на себя руки под давлением.
"Но хочу еще раз сказать, что этой версии не отвергаем, мы продолжаем ее проверять", – добавил он.
- Напомним, 18 марта 2018 года в Николаеве в собственном доме из пистолета Макарова застрелился 29-летний бывший военный летчик, и. о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин.
- 19 марта на сайте президента Украины появилась петиция за отставку главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.
- 20 марта под стенами Николаевской облгосадминистрации около сотни человек требовали отставки главы ОГА Алексея Савченко. Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него.
- Следователи рассматривают пять версий по делу о совершении самоубийства исполняющим обязанности руководителя Николаевского аэропорта, участником АТО Владиславом Волошиным.
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