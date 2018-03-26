Полиция не считает, что Волошин наложил на себя руки под давлением

26 марта, 2018, 19:45

Следствие пока не видит оснований считать, что и.о. главы николаевского аэропорта Владислав Волошин наложил на себя руки под внешним давлением

Об этом заявил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз, передает Еспресо.TV.

По словам Мороза, в рамках досудебного расследования следствие допросило главу Николаевской ОГА Алексея Савченко и его заместителя, проверяя версию о самоубийстве Волошина из-за давления в аэропорту.

"Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения. Никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала" не было", – заявил начальник управления Нацполиции.

Мороз объяснил, что не видит оснований считать, что Волошин наложил на себя руки под давлением.

"Но хочу еще раз сказать, что этой версии не отвергаем, мы продолжаем ее проверять", – добавил он.