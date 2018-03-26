Полицейский напал на логотип McDonald's за отказ приготовить ему 30 бургеров

26 марта, 2018, 14:10

В городе Сузерлин, штат Орегон, 37-летний полицейский напал на логотип ресторана "Макдоналдс" - гигантскую букву "М" - за отказ приготовить ему 30 бургеров

Об этом сообщает The Washington Times.

Джедедайя Эзекиль Фултон (Jedediah Ezekiel Fulton) заказал в одном из ресторанов сети "Макдоналдс" 30 двойных чизбургеров.

Когда сотрудники отказались выполнять его заказ, он расстроился и разорвал рекламный баннер, а затем попытался разрушить логотип ресторана.

Полицейский схватил продавца за прилавком за рубашку, после чего один из клиентов направил на хулигана пистолет. Фултону предъявили обвинения в хулиганстве, преступном посягательстве, а также в вандализме.