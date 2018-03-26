 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Полицейский напал на логотип McDonald's за отказ приготовить ему 30 бургеров

В городе Сузерлин, штат Орегон, 37-летний полицейский напал на логотип ресторана "Макдоналдс" - гигантскую букву "М" - за отказ приготовить ему 30 бургеров

Об этом сообщает The Washington Times.

Джедедайя Эзекиль Фултон (Jedediah Ezekiel Fulton) заказал в одном из ресторанов сети "Макдоналдс" 30 двойных чизбургеров.

null

Когда сотрудники отказались выполнять его заказ, он расстроился и разорвал рекламный баннер, а затем попытался разрушить логотип ресторана.

Полицейский схватил продавца за прилавком за рубашку, после чего один из клиентов направил на хулигана пистолет. Фултону предъявили обвинения в хулиганстве, преступном посягательстве, а также в вандализме.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2018 понедельник

больше новостей

26 марта, 2018 понедельник

25 марта, 2018 воскресенье

24 марта, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать