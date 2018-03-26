Полицейский напал на логотип McDonald's за отказ приготовить ему 30 бургеров
26 марта, 2018, 14:10
В городе Сузерлин, штат Орегон, 37-летний полицейский напал на логотип ресторана "Макдоналдс" - гигантскую букву "М" - за отказ приготовить ему 30 бургеров
Об этом сообщает The Washington Times.
Джедедайя Эзекиль Фултон (Jedediah Ezekiel Fulton) заказал в одном из ресторанов сети "Макдоналдс" 30 двойных чизбургеров.
Когда сотрудники отказались выполнять его заказ, он расстроился и разорвал рекламный баннер, а затем попытался разрушить логотип ресторана.
Полицейский схватил продавца за прилавком за рубашку, после чего один из клиентов направил на хулигана пистолет. Фултону предъявили обвинения в хулиганстве, преступном посягательстве, а также в вандализме.
- В Нью-Йорке работник McDonald's продавал наркотические вещества, пряча их в заказе.
- Теперь Биг Мак может быть всегда "с собой". "МакДональдз" выпустил линию одежды и товаров для дома.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-