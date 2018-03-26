Освобождение политзаключенных зависит не от дипломатов, а от Путина, - Геращенко

26 марта, 2018, 21:34

Украинские дипломаты в России в основном выполняют функции психологической и правовой помощи политзаключенным

Об этом заявила первый заместитель глава Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в эфире Еспресо.TV.

Геращенко рассказала, что украинские консулы в России работают в очень тяжелых условиях. В частности, речь идет о случаях избиения украинских представителей в Чечне и издевательства над ними в Ростове.

"Высылка дипломатов конечно повлияет на работу тех нескольких консулов, которые останутся в России. Это и усложнит их работу, и усилит давление, ответственность и нагрузку. Не следует забывать, что украинские политзаключенные разбросаны по всей России”, - отметила Геращенко.

Тем временем первый заместитель главы Верховной Рады добавила, что освобождение заложников зависит не от дипломатов или консулов, а исключительно от решения Путина.

"Если Путин примет решение, то завтра нам отдадут Карпюка, Клыха, Сенцова, Сущенко, Кольченка, Гриба, Панова и крымских татар. Но пока мы видим, что это заблокировано", - отметила Геращенко.

По ее словам, консулы осуществляют именно психологическую, юридическую и дипломатическую помощь.

"В тех условиях, когда украинцы в заключении месяцами не имеют известия с Родины, не имеют право на письмо или звонок, визит консула является очень важным”, - подытожила она.