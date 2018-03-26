Освобождение политзаключенных зависит не от дипломатов, а от Путина, - Геращенко
Об этом заявила первый заместитель глава Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в эфире Еспресо.TV.
Геращенко рассказала, что украинские консулы в России работают в очень тяжелых условиях. В частности, речь идет о случаях избиения украинских представителей в Чечне и издевательства над ними в Ростове.
"Высылка дипломатов конечно повлияет на работу тех нескольких консулов, которые останутся в России. Это и усложнит их работу, и усилит давление, ответственность и нагрузку. Не следует забывать, что украинские политзаключенные разбросаны по всей России”, - отметила Геращенко.
Тем временем первый заместитель главы Верховной Рады добавила, что освобождение заложников зависит не от дипломатов или консулов, а исключительно от решения Путина.
"Если Путин примет решение, то завтра нам отдадут Карпюка, Клыха, Сенцова, Сущенко, Кольченка, Гриба, Панова и крымских татар. Но пока мы видим, что это заблокировано", - отметила Геращенко.
По ее словам, консулы осуществляют именно психологическую, юридическую и дипломатическую помощь.
"В тех условиях, когда украинцы в заключении месяцами не имеют известия с Родины, не имеют право на письмо или звонок, визит консула является очень важным”, - подытожила она.
- Напомним, 26 марта стало известно, что Украина высылает 13 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Впоследствии намерения высылать российских дипломатов из-за отравления в Британии экс-разведчика Сергея Скрипаля выразили представители Польши, Германии и Литвы.
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