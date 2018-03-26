Ночью пьяные иностранцы избили нацгвардейца-охранника возле посольства Польши
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Полицейские задержали 27-летнего гражданина другого государства, которого обоснованно подозревают в этом нападении.
Установлено, что между военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после которого произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанный мужчина отказался от каких-либо объяснений, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, которая позволяет не свидетельствовать против себя, родственников и близких. Второго нападавшего сейчас разыскивают.
Открыто производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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