Ночью пьяные иностранцы избили нацгвардейца-охранника возле посольства Польши

26 марта, 2018, 12:34

В воскресенье, 25 марта, около 22:55 двое неизвестных избили служащего Нацгвардии, который охранял посольство Польши

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские задержали 27-летнего гражданина другого государства, которого обоснованно подозревают в этом нападении.

Установлено, что между военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после которого произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный мужчина отказался от каких-либо объяснений, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, которая позволяет не свидетельствовать против себя, родственников и близких. Второго нападавшего сейчас разыскивают.

Открыто производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.