Наполнение фонда НАТО для разминирования Донбасса неудовлетворительное, - Климпуш-Цинцадзе

26 марта, 2018, 16:55

Наполнение трастового фонда НАТО для разминирования Донбасса является неудовлетворительным, в то же время фонд помощи в реабилитации военнослужащих используется эффективно

Об этом заявила на пресс-брифинге вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует "Интерфакс-Украина".

"Есть трастовые фонды, которые сейчас, к сожалению, исполняются не так, как этого бы хотелось. Буквально в 100 тыс. евро заложено сейчас в созданный в прошлом году фонд по разминированию", - сказала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, этот фонд является очень важным для страны, поскольку, по оценкам экспертов, Украине необходимо около 15 лет эффективной работы по гуманитарному разминированию региона.

"Это неудовлетворительное пока что наполнение этого фонда. Но мы работаем. И здесь надо работать со странами Альянса, поскольку именно они делают свои взносы до того или иного фонда", - подчеркнула вице-премьер.

В то же время она отметила, что трастовый фонд для помощи в реабилитации военнослужащих и наполняется, и используется эффективно. В частности, с помощью этого фонда около 700 украинских военных прошли реабилитацию за рубежом.