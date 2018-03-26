 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАПК будет помогать Минобразования искоренить коррупцию в вузах

Минобразования и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разработают и реализуют антикоррупционную программу в украинских вузах

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Министерство образования и науки Украины и Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции подписали меморандум об углублении, расширении и обновлении знаний по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в учреждениях высшего образования.

Документ предусматривает совместную работу над созданием и распространением разъяснений в вузах по вопросам предупреждения коррупции, проведение соответствующих воспитательных, образовательных и научных мероприятий.

"Этим меморандумом мы хотим, прежде всего, подтвердить намерения о сотрудничестве. Сейчас мы чувствуем необходимость в определенной, даже просветительский, кампании, которая помогла бы всем участникам образовательного процесса в университетах понимать требования, которые ставит перед ними антикоррупционное законодательство. И это не столько вопрос понимания требований законодательства, сколько защиты своих прав в целом ", - сообщила министр образования Лилия Гриневич.

Между тем руководительница НАПК Наталья Корчак отметила, что еще одной важной задачей сотрудничества НАПК и МОН должна стать работа с молодым поколением, подготовка будущих специалистов, которые понимали бы в вопросах антикоррупционного законодательства и противодействия коррупции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2018 понедельник

больше новостей

26 марта, 2018 понедельник

25 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать