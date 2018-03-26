НАПК будет помогать Минобразования искоренить коррупцию в вузах

26 марта, 2018, 20:24

Минобразования и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разработают и реализуют антикоррупционную программу в украинских вузах

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Министерство образования и науки Украины и Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции подписали меморандум об углублении, расширении и обновлении знаний по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в учреждениях высшего образования.

Документ предусматривает совместную работу над созданием и распространением разъяснений в вузах по вопросам предупреждения коррупции, проведение соответствующих воспитательных, образовательных и научных мероприятий.

"Этим меморандумом мы хотим, прежде всего, подтвердить намерения о сотрудничестве. Сейчас мы чувствуем необходимость в определенной, даже просветительский, кампании, которая помогла бы всем участникам образовательного процесса в университетах понимать требования, которые ставит перед ними антикоррупционное законодательство. И это не столько вопрос понимания требований законодательства, сколько защиты своих прав в целом ", - сообщила министр образования Лилия Гриневич.

Между тем руководительница НАПК Наталья Корчак отметила, что еще одной важной задачей сотрудничества НАПК и МОН должна стать работа с молодым поколением, подготовка будущих специалистов, которые понимали бы в вопросах антикоррупционного законодательства и противодействия коррупции.