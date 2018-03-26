Нацгвардия отмечает четвертую годовщину. За это время в АТО погибли 212 бойцов

26 марта, 2018, 13:20

В понедельник, 26 марта, исполнилось 4 года с момента создания Национальной гвардии Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В торжественных мероприятиях по случаю создания Нацгвардии принял участие президент Украины Петр Порошенко. Он, в частности, присвоил воинской части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии почетное имя "18-й полк оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого", а военной части №3028 - 8-й полк оперативного назначения им. Ивана Богуна.

Президент в своей речи напомнил, что за время существования НГУ на Донбассе в боях против российской армии погибли 212 нацгвардейцев, еще 794 получили ранения.

Также Порошенко вспомнил о четырех нацгвардейцах, погибших от взрыва гранаты под стенами Верховной Рады 31 августа 2015.

182 бойцы Нацгвардией посмертно награждены государственными наградами.

Выполняя свой долг перед народом, нацгвардейцы не жалеют ни здоровья, ни жизни.

За время проведения АТО получили ранения 794 гвардейца. В нашей памяти навсегда останутся имена 212 героев, погибших на Востоке. И четверо ребят, которых псевдопатриоты убили под ВР

- Петр Порошенко (@poroshenko) 26 марта 2018 г.