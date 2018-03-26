Нацагентство по розыску активов продало первые "коррупционные" авто на 2,5 млн гривен
26 марта, 2018, 21:05
Нацагентство по розыску и менеджменту активов продало первые изъятые "коррупционные" авто на 2,5 млн гривен
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
В 2016 году правительство Украины создало Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
"Агентство уже успешно реализовало первые транспортные средства на сумму более 2,5 млн. гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что создание АРМА было одним из основных критериев выполнения Украиной плана по евроинтеграции.
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