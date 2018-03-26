Нацагентство по розыску активов продало первые "коррупционные" авто на 2,5 млн гривен

26 марта, 2018, 21:05

Нацагентство по розыску и менеджменту активов продало первые изъятые "коррупционные" авто на 2,5 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В 2016 году правительство Украины создало Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Агентство уже успешно реализовало первые транспортные средства на сумму более 2,5 млн. гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание АРМА было одним из основных критериев выполнения Украиной плана по евроинтеграции.