На Львовщине в результате ДТП погиб военный комиссар

26 марта, 2018, 09:42

Вчера в результате аварии в Дрогобыче погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата

Об этом сообщает пресс-центр Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вчера, в половине 9 часов вечера в городе Дрогобыч, когда водитель автомобиля "BMW" на литовской регистрации выехал на полосу встречного движения.

В результате авто мужчины 1985 года рождения столкнулось с автомобилем "Деу Ланос" под управлением военного комиссара Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата. В результате аварии комиссар 1966 года рождения погиб на месте происшествия.

"Водитель "BMW" получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого голеностопного сустава, после оказания помощи в Дрогобычской МЛ №1 был отпущен по месту жительства. Причины происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.