На Львовщине в результате ДТП погиб военный комиссар
Об этом сообщает пресс-центр Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел вчера, в половине 9 часов вечера в городе Дрогобыч, когда водитель автомобиля "BMW" на литовской регистрации выехал на полосу встречного движения.
В результате авто мужчины 1985 года рождения столкнулось с автомобилем "Деу Ланос" под управлением военного комиссара Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата. В результате аварии комиссар 1966 года рождения погиб на месте происшествия.
"Водитель "BMW" получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого голеностопного сустава, после оказания помощи в Дрогобычской МЛ №1 был отпущен по месту жительства. Причины происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.
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