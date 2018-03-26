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На Львовщине в результате ДТП погиб военный комиссар

Вчера в результате аварии в Дрогобыче погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата

Об этом сообщает пресс-центр Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вчера, в половине 9 часов вечера в городе Дрогобыч, когда водитель автомобиля "BMW" на литовской регистрации выехал на полосу встречного движения.

В результате авто мужчины 1985 года рождения столкнулось с автомобилем "Деу Ланос" под управлением военного комиссара Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата. В результате аварии комиссар 1966 года рождения погиб на месте происшествия.

"Водитель "BMW" получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого голеностопного сустава, после оказания помощи в Дрогобычской МЛ №1 был отпущен по месту жительства. Причины происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.

 

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