На Донетчине приговорили к пожизненному мариупольца, который зарубил полицейского и принимал участие в "ДНР"

26 марта, 2018, 15:46

На Донетчине 33-летнего жителя Мариуполя, который участвовал в террористической "ДНР", а впоследствии жестоко убил полицейского, приговорили к пожизненному лишению свободы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В мае 2014 года, когда город был оккупирован боевиками "ДНР", местный житель добровольно вступил в ряды террористов с целью - за деньги охранял админздание горисполкома. Однако когда боевики прекратили давать деньги, он ушел из рядов НВФ.

Кроме того, с ноября 2014 года по апрель 2015 года, мужчина периодически приходил к своей бывшей жене домой и, угрожая применением насилия, требовал у нее денежные средства. Не получая денег, он резал интернет-кабель, ломал пластиковые трубы водоснабжения, демонтировал металлический люк, чем причинил женщине немалый материальный ущерб.

Возмущенная его поведением женщина обратилась в полицию. Когда участковый инспектор пришел к мужчине домой, тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему не менее 10 ударов топором по голове, от которых правоохранитель скончался. Убийца забрал из кармана погибшего деньги, мобильный телефон, ключи от автомобиля и на угнанном авто поехал к своему товарищу.

В суде убийца признал свою вину частично, однако прокурор Мариупольской местной прокуратуры №1 предоставил достаточно доказательств совершения им указанных преступлений. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях), ч.ч.1,2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы.