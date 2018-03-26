На Донбассе увеличилось количество обстрелов: погиб боец АТО, еще один - ранен

26 марта, 2018, 07:38

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб в Донбассе, еще один военный получил ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 44 раза открывали огонь по позициям украинской армии в районе проведения АТО.

На Донецком направлении укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино накрыли огнем из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов, а вблизи Песков - из минометов 82-мм калибра и танка.

Оккупанты били из 82-мм минометов вблизи Талаковки, из гранатометов различных систем - по защитникам Авдеевки, Богдановка, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка. Крупнокалиберные пулеметы враги применяли по позициям в районе Верхнеторецкого и Павлополя.

Позиции возле Гнутово попали под обстрел из БМП, а неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки - из стрелкового оружия.

На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Троицкого.

"К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб. Еще один воин получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказана медицинская помощь", - подытожили в штабе.