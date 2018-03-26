МИД четырех стран вызвали к себе российских послов, - Reuters
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные российских информационных агентств.
В частности, информагентство "РИА" цитировало данные пресс-атташе российского посольства в Польше и представителя посольства в Литве. А издание ТАСС ссылается на анонимные дипломатические источники. Причины для вызова остаются неизвестными.
Отметим, на прошлой неделе появилась информация, что Польша, Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность высылки российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
Тем временем Европейский Совет поручил Верховному представителю ЕС Федерике Могерини отозвать главу представительства ЕС в России Маркуса Эдерера для консультаций в Брюссель.
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