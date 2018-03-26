МИД четырех стран вызвали к себе российских послов, - Reuters

26 марта, 2018, 12:49

Российских послов в Польше, Латвии, Литве и Эстонии сегодня вызвали в министерства иностранных дел этих стран

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные российских информационных агентств.

В частности, информагентство "РИА" цитировало данные пресс-атташе российского посольства в Польше и представителя посольства в Литве. А издание ТАСС ссылается на анонимные дипломатические источники. Причины для вызова остаются неизвестными.

Отметим, на прошлой неделе появилась информация, что Польша, Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность высылки российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Тем временем Европейский Совет поручил Верховному представителю ЕС Федерике Могерини отозвать главу представительства ЕС в России Маркуса Эдерера для консультаций в Брюссель.